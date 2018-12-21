Positive Hack Days 9 обещает быть музыкальным! Объявлено о запуске фестиваля Positive Wave и наборе музыкальных групп из IT-компаний. Финалисты конкурса выступят на закрытии форума PHDays 22 мая 2019 года в «Крокус Экспо». Главный приз — промо видеоролик и digital-кампания по его продвижению в социальных сетях в течение месяца.

Продюсер PHDays Виктория Алексеева о грядущем фестивале:

«Мы решили продолжить традицию и провести музыкальный фестиваль для групп из технологических компаний. На прошлом PHDays случился двухдневный фестиваль Positive Hard Days. Опыт оказался более чем удачным: мы получили множество положительных отзывов как от участников, так и зрителей. Шесть коллективов зажгли на сцене форума, а победителем стала подмосковная группа NEU Stereo. В этот раз мы немного изменили формат участия и добавили полуфинал со зрительским голосованием. Пока не раскрою всех карт, но обещаю — мы всех удивим!»

Условия участия

В этом году нет ограничения по жанрам. Участниками фестиваля могут стать музыкальные коллективы любого направления в составе от трех до восьми человек. Главное, чтобы хотя бы один из участников группы был действующим сотрудником IT- или ИБ-компании. Еще одно обязательное условие — на фестивале нужно исполнить не менее одной собственной песни.

Чтобы принять участие, нужно отправить заявку на адрес music@phdays.com. В ней в свободной форме нужно указать:

название коллектива и IT или ИБ-компании, сотрудниками которой являются члены коллектива;

количество участников и используемые музыкальные инструменты;

короткий рассказ (не менее 200 слов) о группе с фотографией в хорошем качестве;

записи песен: ссылки на аудио- или видеозаписи не менее 4 треков (а лучше — больше), которые вы готовы исполнить на фестивале — хотя бы одна песня должна быть авторской.

Заявки рассматривают организаторы фестиваля.

Этапы отбора

Сбор заявок: заявки принимаются до 28 февраля 2019 года (включительно). Отбор: шесть групп, прошедшие отбор, будут приглашены на полуфинал. Информация о полуфиналистах будет опубликована на странице фестиваля на сайте PHDays до 8 апреля 2019 года. Полуфинал пройдет 25 апреля 2019 года на концертной площадке одного из музыкальных баров Москвы. Каждая группа выступит с 20-минутным сетом из четырех песен. В финал пройдут три группы, финалистов выберут зрители, присутствующие на концертной площадке. Точное место проведения будет определено весной 2019 года. Финал и церемония награждения: коллективы, вышедшие в финал, выступят на главной сцене форума PHDауs 22 мая 2019 года в «Крокус Экспо». Группы должны будут исполнить 4 песни, длительность выступления не более 20 минут. Оценивать выступление коллективов и определять победителей будет профессиональное жюри. Объявление победителей и церемония награждения участников Фестиваля состоятся в тот же день сразу после окончания фестиваля.

Призы

Победитель фестиваля получит возможность снять промо видеоролик и digital-кампанию по его продвижению в социальных сетях в течение месяца за счет организатора Фестиваля. Все финалисты получат записи и фото с выступления и памятные подарки.

Подробные условия участия – на странице фестиваля.

Напоминаем, что PHDays 9 состоится 21 и 22 мая 2019 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Продажа билетов уже началась!