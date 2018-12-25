В преддверии сезона праздничного шопинга и январских распродаж «Лаборатория Касперского» провела опрос интернет-пользователей с целью узнать их тревоги и привычки при совершении покупок онлайн.

Опрос был проведен в октябре-ноябре 2018 года в 22 странах мира компанией B2B International по заказу «Лаборатории Касперского». В России в исследовании приняло участие 924 респондента.

В России большинство пользователей (79%) знают о том, что в сети их могут подстерегать те или иные киберугрозы финансового характера. При этом каждый четвертый пользователь лично сталкивался с теми или иными инцидентами, в результате которых терял деньги или подвергал риску конфиденциальность своих финансовых данных.

Страх стать жертвой финансового мошенничества или вредоносной программы вынуждает 60% российских пользователей избегать покупок в тех интернет-магазинах, в которых когда-либо случались инциденты, затрагивающие данные клиентов. В свою очередь, 47% респондентов отметили, что они с большей охотой совершали бы интернет-платежи, если бы имели надежную защиту для финансовых трансакций.

Более половины респондентов (59%) признались, что, например, в случае утери или кражи устройства они сильнее всего переживали бы именно за финансовые данные, а не за личные или рабочие файлы, фотографии и пароли от нефинансовых аккаунтов. Тем не менее, это не мешает 15% пользователей хранить на своих девайсах различную банковскую информацию, в том числе номер и PIN-код кредитной карты или пароль от системы онлайн-банкинга.

Что же касается методов оплаты, большинство (88%) россиян, как и ожидалось, предпочитают платить банковской картой – дебетовой или кредитной. Существенная доля (76%) пользуется платежными системами и онлайн-кошельками. А 38% выбирают бесконтактные методы оплаты, например, PayPass или ApplePay. И,наконец, самое интересное: по данным «Лаборатории Касперского» целых 13% оплачивают свои покупки с помощью различных криптовалют.