Журналисты издания Torrent Freak изучили опубликованный Google отчет о прозрачности. Оказалось, что из 160 000 правообладателей, запрашивающих удаление контента из поисковой выдачи, всего три правообладателя ответственны за удаление почти миллиарда ссылок.

Исследователи отмечают, что хотя в последние два года число жалоб на нарушение DMCA (Digital Millennium Copyright Act, «Закон об авторском праве в цифровую эпоху») сокращается, статистика по-прежнему изрядно шокирует.

Так, в 2018 году из поисковой выдачи исключили более 700 000 000 ссылок, тогда как в 2011 году, когда компания Google только начала публиковать статистику, их количество равнялось 160 000. Суммарно за все это время из поисковика было исключено свыше 3,8 млрд ссылок, причем за удаление большей их части оказались ответственны всего несколько правообладателей.

Возглавляет список наиболее активных держателей прав Британская ассоциация производителей фонограмм (British Phonographic Industry, BPI): за прошедшие годы BPI пожаловалась на 425 000 000 ссылок, то есть ответственна более за 10% жалоб.

Второе и третье места поделили между собой APDIF Mexico и APDIF Brazil. На их счету 252 000 000 и 247 000 000 запросов на удаление, соответственно. Получается, что суммарно три эти организации изъяли из поисковой выдачи Google более миллиарда URL.

Журналисты Torrent Freak добавляют, что дальнейшее изучение отчетов выявило, что всего 0,0001% от общего числа подававших жалобы правообладателей (то есть всего 16 разных организаций) оказались ответственны за удаление 50% всех ссылок. Причем многие из этих ссылок вообще никогда не попадали в поисковую выдачу Google. Дело в том, что поисковик обрабатывает и непроиндексированные ссылки, добавляя их в черные списки, так что в выдачу они не попадают никогда.