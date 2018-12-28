Вечером 27 декабря 2018 года в работе телекоммуникационной компании CenturyLink произошел серьезный сбой, последствия которого до сих пор не устранены до конца. Нужно заметить, что в США CenturyLink является третьим по величине представителем отрасли после AT&T и Verizon Communications.

Согласно официальному сообщению, размещенному в Twitter компании, происходящее связано с неким «сетевым элементом», который оказывает воздействие на обслуживание клиентов. Неизвестно, о каком именно «сетевом элементе» идет речь, но, по сообщениям СМИ, проблемы возникли сразу в 15 дата-центрах в Северной Америке и Европе. Проблемы проявились и у некоторых клиентов Verizon, так как порой компания использует в работе инфраструктуру CenturyLink и других провайдеров.

Хотя еще 12 часов назад специалисты CenturyLink обещали оперативно устранить все последствия случившегося, недавно в компании сообщили о неких «дополнительных проблемах», из-за которых процесс восстановления идет не так быстро, как ожидалось.Представители Федеральной комиссии по телекоммуникациям (FTC) уже заинтересовались происходящим и намерены подключиться к расследованию ситуации.

We discovered some additional technical problems as our service restoration efforts were underway. We continue to make good progress with our recovery efforts and we are working tirelessly until restoration is complete. We apologize for the disruption. — CenturyLink (@CenturyLink) December 28, 2018

We are seeing good progress, but our service restoration work is not complete. Our teams are continuing their efforts to resolve these issues and we will continue to provide updates throughout the day. — CenturyLink (@CenturyLink) December 28, 2018

Ситуация осложняется тем, что CenturyLink — один из крупнейших провайдеров телефонии и интернета в стране, и сбой повлиял не только на простых пользователей, но и на работу центров обслуживания экстренных вызовов. Сообщения о том, что дозвониться в 911 невозможно, поступают со всей страны, включая Вашингтон, Орегон, Миннесоту, Массачусетс, Айдахо, Нью-Мексико, Миссури, Аризону, Колорадо и даже из-за канадской границы. В итоге представители полицейских департаментов вынуждены общаться с пользователями через социальные сети и предоставлять нуждающимся прямые телефонные номера экстренных служб.

Также сбой затронул множество учреждений, организаций и предприятий. К примеру, о проблемах сообщили Департамент по вопросам исполнения наказаний и Департамент образования в Айдахо, и Медицинский центр Колорадо в Грили, где персоналу пришлось оказаться использования компьютеров и вернуться к старым добрым бумаге и ручке.

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