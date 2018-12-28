Вечером 27 декабря 2018 года в работе телекоммуникационной компании CenturyLink произошел серьезный сбой, последствия которого до сих пор не устранены до конца. Нужно заметить, что в США CenturyLink является третьим по величине представителем отрасли после AT&T и Verizon Communications.

Согласно официальному сообщению, размещенному в Twitter компании, происходящее связано с неким «сетевым элементом», который оказывает воздействие на обслуживание клиентов. Неизвестно, о каком именно «сетевом элементе» идет речь, но, по сообщениям СМИ, проблемы возникли сразу в 15 дата-центрах в Северной Америке и Европе. Проблемы проявились и у некоторых клиентов Verizon, так как порой компания использует в работе инфраструктуру CenturyLink и других провайдеров.

Хотя еще 12 часов назад специалисты CenturyLink обещали оперативно устранить все последствия случившегося, недавно в компании сообщили о неких «дополнительных проблемах», из-за которых процесс восстановления идет не так быстро, как ожидалось.Представители Федеральной комиссии по телекоммуникациям (FTC) уже заинтересовались происходящим и намерены подключиться к расследованию ситуации.

Ситуация осложняется тем, что CenturyLink — один из крупнейших провайдеров телефонии и интернета в стране, и сбой повлиял не только на простых пользователей, но и на работу центров обслуживания экстренных вызовов. Сообщения о том, что дозвониться в 911 невозможно, поступают со всей страны, включая Вашингтон, Орегон, Миннесоту, Массачусетс, Айдахо, Нью-Мексико, Миссури, Аризону, Колорадо и даже из-за канадской границы. В итоге представители полицейских департаментов вынуждены общаться с пользователями через социальные сети и предоставлять нуждающимся прямые телефонные номера экстренных служб.

Также сбой затронул множество учреждений, организаций и предприятий. К примеру, о проблемах сообщили Департамент по вопросам исполнения наказаний и Департамент образования в Айдахо, и Медицинский центр Колорадо в Грили, где персоналу пришлось оказаться использования компьютеров и вернуться к старым добрым бумаге и ручке.

Фото: Depositphotos

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