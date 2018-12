Вечером 27 декабря 2018 года в работе телекоммуникационной компании CenturyLink произошел серьезный сбой, последствия которого до сих пор не устранены до конца. Нужно заметить, что в США CenturyLink является третьим по величине представителем отрасли после AT&T и Verizon Communications.

Согласно официальному сообщению, размещенному в Twitter компании, происходящее связано с неким «сетевым элементом», который оказывает воздействие на обслуживание клиентов. Неизвестно, о каком именно «сетевом элементе» идет речь, но, по сообщениям СМИ, проблемы возникли сразу в 15 дата-центрах в Северной Америке и Европе. Проблемы проявились и у некоторых клиентов Verizon, так как порой компания использует в работе инфраструктуру CenturyLink и других провайдеров.

Хотя еще 12 часов назад специалисты CenturyLink обещали оперативно устранить все последствия случившегося, недавно в компании сообщили о неких «дополнительных проблемах», из-за которых процесс восстановления идет не так быстро, как ожидалось.Представители Федеральной комиссии по телекоммуникациям (FTC) уже заинтересовались происходящим и намерены подключиться к расследованию ситуации.

We discovered some additional technical problems as our service restoration efforts were underway. We continue to make good progress with our recovery efforts and we are working tirelessly until restoration is complete. We apologize for the disruption.

We are seeing good progress, but our service restoration work is not complete. Our teams are continuing their efforts to resolve these issues and we will continue to provide updates throughout the day.

— CenturyLink (@CenturyLink) December 28, 2018