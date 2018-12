В рамках декабрьского «вторника обновлений» в браузере Edge была устранена уязвимость CVE-2018-8629, связанная с работой Chakra (JavaScript-движка браузера Microsoft). Данная проблема позволяет выполнить на уязвимой машине произвольный код с теми же привилегиями, что у залогиненного в настоящий момент пользователя.

Критическую уязвимость нашел Бруно Кит (Bruno Keith) из команды исследователей Phoenhex. Он же сообщил, что перед проблемой уязвимы все версии Windows, и только для Windows server (2016-2019) представляет меньшую угрозу.

Так как патч для этой бреши был выпущен уже две недели назад, специалисты решили опубликовать PoC-эксплоит для свежей уязвимости. Эксплоит насчитывает 71 строку кода и приводит к out-of-bounds чтению и памяти. Исследователи отмечают, что многим эффект от работы эксплоита в текущем виде может показаться не очень опасным, но PoC можно модифицировать и получить более опасные результаты.

I published the PoC for CVE-2018-8629: a JIT bug in Chakra fixed in the latest security updates. It resulted in an (almost) unbounded relative R/W https://t.co/47TIYtVB8f

