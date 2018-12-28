Стартовал прием заявок на участие в международном форуме по практической безопасности Positive Hack Days. Все желающие выступить с докладом должны отправить заявку до 31 марта 2019 года. На PHDays 9 ждут как признанных экспертов, так и молодых специалистов. Лучшие доклады выберет международный программный комитет, в который входят независимые исследователи и ведущие эксперты IT-индустрии.

Главная тема PHDays 9 — «Взлом константы», и особое внимание будет уделено взаимному воздействию социума и информационных технологий. Вопросы, которые будут подняты в конференционной части, выйдут за рамки ИБ для специалистов и затронут проблемы влияния информационной безопасности на цифровые госуслуги, финансовые технологии, киберстрахование, блокчейн, цифровую энергетику, облачные технологии, телеком, коснутся взаимодействия бизнеса и технологий, проблем глобализации, биохакинга, возможностей интеллекта.

Также интерес представляют практика и оригинальные исследования в различных направлениях безопасности:

безопасность встраиваемых систем, бытового и промышленного IoT;

недостатки и уязвимости блокчейна;

безопасность телекоммуникационных сетей;

безопасность умного дома и видеонаблюдения (CCTV);

безопасность финансовых технологий и инструментов;

безопасность веб- и бизнес-приложений;

обратная разработка;

прикладная криптография;

машинное обучение;

вредоносное ПО и разработка эксплойтов;

целевые атаки и аппаратные закладки;

безопасная разработка и автоматизация средств защиты.

Принять участие в конференции можно в одном из форматов: доклад (50 минут), Fast Track (15 минут) и Hands-on Lab (до 4 часов). Для участия в конференции заполните заявку на странице: phdays2019.exordo.com. Подробная информация доступна на странице Call for Paper.

Напоминаем, что PHDays пройдет 21 и 22 мая 2019 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Продажа билетов уже началась.