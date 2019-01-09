Разработчики GitHub и компания Microsoft, которой с недавних пор принадлежит сервис, анонсировали интересный «подарок» для пользователей, озаглавив свое сообщение «новый год, новый GitHub». Пользователям станут доступны бесплатные приватные репозитории, а также появится удобный продукт для компаний и групповой разработки.

Общедоступные репозитории по-прежнему останутся бесплатными и будут включать неограниченное количество возможных участников. Но помимо этого у бесплатных пользователей теперь появится возможность создавать неограниченные приватные репозитории для своих проектов (до трех соавторов-разработчиков на один репозиторий). Команда GitHub отмечает, что многие разработчики хотят использовать приватные репозитории для работы над сторонними проектами или испытаний чего-то нового в приватном режиме, прежде чем публиковать свои наработки открыто. И теперь для этих и многих других сценариев появилась бесплатная возможность.

Также был анонсирован GitHub Enterprise — новый унифицированный продукт для Enterprise Cloud (ранее GitHub Business Cloud) и Enterprise Server (ранее GitHub Enterprise). Организации, которым нужна гибкость в использовании GitHub в облачной или автономной конфигурации, теперь могут получить доступ к обоим по одной цене.