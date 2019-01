В минувшие выходные разработчики крупной криптовалютной биржи Coinbase опубликовали в официальном блоге компании сообщение, в котором рассказали об атаках на блокчейн криптовалюты Ethereum Classic (ETC).

Подозрительная активность, которую специалисты характеризуют как «глубокую реорганизацию блокчейна Ethereum Classic», началась 5 января 2019 года и продолжается до сих пор. По данным на 7 января 2019 года, неизвестные атакующие осуществили 15 реорганизаций и атак двойной траты, суммарно «заработав» на этом 219 500 ETC (около 1,1 миллиона долларов США).

В блоге исследователи подробно рассказывают о так называемых «атаках двойной траты» (double spend). Как не сложно догадаться по названию, данный вектор атак подразумевает, что преступник может несколько раз потратить одни и те же средства.

К настоящему моменту информацию специалистов Coinbase подтвердили их коллеги из Bitfly, а также сами разработчики Ethereum Classic, которые исходно все отрицали. Фактически, на криптовалюту была осуществлена атака 51%, а затем осуществлены двойные траты.

We can confirm that there was a successful 51% attack on the Ethereum Classic ( #ETC ) network with multiple 100+ block reorganization. We recommend all services to closely monitored the chain and significantly increase required confirmations.

To all exchanges and mining pools please allow a significantly higher confirmation time on withdrawals and deposits (+400)

После обнаружения третьей реорганизации блокчейна ETC команда Coinbase заморозила операции с этим токеном на своей площадке. На такой же шаг пошли и разработчики биржи Kraken. Кроме того, о намерении компенсировать убытки своим пользователям уже заявили представители обменника Gate.io.

[https://t.co/8kWqgDWNXb Research] confirms the ETC 51% attack.

4 of the 7 rollback transactions detected were created by the attacker; transferring 54,200 ETC in total.

Gate will be covering the 40k ETC loss for all of the users.

See details: https://t.co/BhEYHZyP3z pic.twitter.com/pSXrsZrc7q

— gate.io Exchange (@gate_io) January 8, 2019