Только на прошлой неделе специалисты Trend Micro нашли в Google Play сразу 85 вредоносных приложений, маскировавшихся под разные игры, пульты для ТВ и решения для стриминга бразильских, канадских, испанских и южноафриканских телеканалов. На деле все эти решения, в сумме установленные более 9 000 000 раз, были обычной адварью, то есть показывали жертвам нежелательную и очень навязчивую рекламу.

Теперь эксперт компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил в каталоге приложений еще 9 похожих «продуктов», скачанных более 8 000 000 раз, и появлявшихся в Google Play с лета 2018 года. В данном случае приложения тоже маскировались под универсальные пульты (для ТВ, кондиционеров и другой бытовой техники), но были загружены от лица одного и того же разработчика, Tools4TV.

Стефанко пишет, что, невзирая на внушительное количество скачиваний, никакой полезной функциональности приложения не имели вообще. Сразу же после запуска малварь скрывала свою иконку с рабочего стола, «пряталась» от пользователя и начинала показывать жертве рекламу.

В настоящее время приложения уже были удалены из Google Play, по «наводке» исследователя.

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