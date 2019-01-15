Популярная новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia сообщила, что понесла «значительные убытки» в результате кибератаки, обнаруженной вчера, 14 января 2019 года. В настоящее время сайт биржи не работает, и не заработает, пока продолжается расследование случившегося.

Пока об атаке неизвестно практически ничего. Представители Cryptopia не сообщают никакой конкретики, неизвестен даже точный размер ущерба, причиненного торговой площадке. При этом сообщается, что к расследованию инцидента уже подключилась полиция Новой Зеландии и специальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. По данным правоохранителей, все началось с того, что представители биржи обнаружили подозрительную активность и неавторизованные транзакции на своей платформе.

Эксперты ИБ-компании Whale Security предполагают, что атака произошла в минувшие выходные, так как им удалось обнаружить ряд весьма странных транзакций в этот период времени. Так был замечен перевод 48 029 306 токенов Centrality (CENNZ) с Cryptopia на неизвестный адрес (это примерно 1,2 млн долларов по текущему курсу), а также перевод 19 391 токенов Ethereum (ETH), что эквивалентно 2,4 млн долларов. Впрочем, в настоящее время нет официальных подтверждений того, что эти транзакции связаны с атакой.