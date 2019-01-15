Британский суд вынес приговор по делу оператора Mirai-ботнета, Дэниэла Кайе (Daniel Kaye), также известного под псевдонимами BestBuy, Popopret и Spiderman.

Кайе был одним из многих хакеров, скачавших исходные коды знаменитого IoT-вредоноса Mirai, когда те были опубликованы в открытом доступе в 2016 году. Напомню, что после публикации исходников по сети прокатилась череда мощных атак, и операторы новоявленных ботнетов принялись наращивать мощности, активно заражая роутеры и прочие IoT-девайсы.

Атака на крупного провайдера Deutsche Telekom, которую организовал Кайе, произошла осенью 2016 года и была лишь одним из звеньев в цепи мощных атак, за которыми стоял Mirai-ботнет, известный экспертам под идентификатором Ботнет#14. В конце 2016 года тот же ботнет, принадлежавший BestBuy, осуществил атаки на оборудование провайдеров Eircom, TalkTalk, UK Postal Office и KCOM.

Однако тогда Кайе не удалось создать мощный ботнет, но удалось привлечь к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Дело в том, что из-за его атак более 900 000 роутеров Deutsche Telekom вышли из строя, а затем такая же ситуация повторилась с оборудованием провайдеров Postal Office, TalkTalk и Kcom, из-за чего связи лишись еще около 100 000 пользователей.

В феврале 2017 года Кайе арестовали в лондонском аэропорту, после чего он был передан властям Германии, где его ждал суд за атаку на Deutsche Telekom. Вскоре после задержания хакер признал свою вину, но подчеркнул, что не намеревался выводить оборудование провайдера из строя и провоцировать массовые перебои с интернетом, лишь планировал заразить роутеры и объединить их в ботнет для последующего совершения DDoS-атак.

В итоге, летом 2017 года, Кайе получил в Германии условный срок, но этим дело не ограничилось. После его вновь передали правоохранителям Великобритании, так как здесь его ждал еще один судебный процесс.

Дело в том, что помимо атак на вышеперечисленных провайдеров, которые случайно возымели по-настоящему разрушительный эффект, BestBuy также обвиняли в атаках на интернет-провайдера Lonestar MTN небольшой африканской страны, Либерии, произошедших в том же 2016 году. Официальный пресс-релиз Национального агентства по борьбе с организованной преступностью Великобритании гласит, что атаку Кайе заказал один из конкурентов Lonestar MTN, однако оператор ботента серьезно перестарался, и из-за последовавшей атаки Либерия фактически лишилась доступа к интернету.

Хотя в этом случае Кайе тоже полностью призанял свою вину, это не помогло ему избежать наказания или смягчить его до условного срока. На этой неделе британский суд приговорил хакера к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения.