ИБ-специалист, известный под псевдонимом 0xffff0800, обнаружил на торрент-трекере The Pirate Bay раздачу фильма «Девушка, которая застряла в паутине», где вместо фильма пользователь скачивал подозрительный файл .LNK, содержащий PowerShell-команду. Интересно, что на момент обнаружения фальшивки «фильм» раздавали 2375 человек.

Сразу после запуска такого фальшивого фильма, исполняется команда PowerShell, которая запускает цепочку других команд, что в итоге приводит к загрузке пейлоада в %AppData%. В сущности, PowerShell связывается с управляющим сервером атакующих, откуда происходит переадресация на Pastebin, где содержатся дальнейшие инструкции.

Проверив найденный файл на VirusTotal, специалист заметил, что подозрительную активность в нем обнаруживают далеко не все защитные решения. Также исследователь предположил, что файл может быть связан с известной хак-группой CozyBear (она же APT29, CozyDuke, CozyCar, Grizzly Bear), которая уже использовала похожую технику для своих атак.

С этой теорией 0xffff0800 не согласен эксперт компании FireEye Ник Карр (Nick Carr), который отмечает, что вредоносные файлы .LNK используются очень часто, особенно для обмана пользователей «пиратских» сайтов, и занимается этим далеко не только группировка CozyBear.

Hey good find, but these are common in pirating — these are not APT29.

Here's another example from a while back: https://t.co/QxPVIb1fZz

After @felixw3000's blog post on emulating APT29 LNK files was released, many more have popped up.

— Nick Carr (@ItsReallyNick) January 11, 2019