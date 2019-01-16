ИБ-специалист Джон Пейдж (John Page), также известный под псевдонимом hyp3rlinx, опубликовал в открытом доступе proof-of-concept эксплоит для 0day-уязвимости в Windows, связанной с обработкой файлов электронных визиток vCard (VCF).

Эксперт обнаружил проблему еще летом прошлого года и сообщил о ней разработчикам через программу раскрытия уязвимостей Trend Micro Zero Day Initiative. Изначально специалисты Microsoft вообще не хотели признавать проблему проблемой, запрашивали дополнительные детали, PoC и просили переписать отчет. Затем инженеры Microsoft все же согласились, что уязвимость существует и пообещали исправить ее в рамках январского «вторника обновлений», однако затем в компании снова передумали, и патч был отложен до релиза Windows 19H1, запланированного на апрель 2019 года.

Пейдж и эксперты ZDI решили, что ждали уже достаточно, и пришло время опубликовать детали проблемы, чтобы компании и пользователи знали об угрозе и могли принять временные меры для своей защиты, пока официального патча нет.

Как уже было сказано выше, уязвимость связана с обработкой файлов vCard (VCF). Атакующий может создать вредоносный файл VCF, якобы содержащий безобидную ссылку. Однако нажатие на такую ссылку приводит к исполнению произвольного кода, а не открытию URL в браузере. Демонстрацию работы эксплоита можно увидеть ниже.

Пейдж отмечает, что хотя для эксплуатации этой проблемы необходимо взаимодействие с пользователем, уязвимость нельзя оставлять без внимания и патчей, так как злоумышленники уже не раз доказывали: совсем нетрудно обманом заставить пользователя посетить вредоносный сайт или открыть какой-либо файл.