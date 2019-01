Специалист компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) продолжает исследовать официальный каталог приложений Google Play в поисках малвари, фальшивок и прочих угроз.

На этот раз эксперт обнаружил в каталоге 19 продуктов, прикидывавшихся GPS-приложениями. Все эти решения, по сути, не делали ничего полезного, лишь показывали рекламу поверх настоящего сервиса Google Maps, и привлекали пользователей фиктивными скриншотами, украденными у легитимных приложений для навигации.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.

These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.

Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 17, 2019