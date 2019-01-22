Сегодня, 22 января 2019 года, Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов компании Amazon, так как ими для уклонения от блокировок больше не пользуется мессенджер Telegram. На официальном сайте представители ведомства пишут:

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram. Указанный мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства».

Создатель сервиса Usher2.Club, отслеживающего выгрузки Роскомнадзора, и глава DiPHOST Филипп Кулин подвел промежуточный итог сегодняшней разблокировки в своем Telegram-канале: «62.9% заблокированных подсетей — облачный хостинг DigitalOcean, 14.8% — Microsoft, 7.4% — хостер Hetzner, 10.2% — целый ряд хостеров по-мелочи, остальные 4.7% заблокированных подсетей делят мессенджеры BlackBerry, Telegram и какой-то японский [очевидно, речь идет о LINE]».

Кроме того, специалисты отмечают, что разблокировка произошла вскоре после того, как компания Ariston официально подтвердила, что ее водонагреватели не могут функционировать нормально из-за масштабных блокировок Роскомнадзора. Учитывая, что об этой истории написали почти все крупные СМИ, привлекая внимание к проблеме, возможно, разблокировка действительно может быть связана с «проблемой Ariston».

Также Кулин отмечает, что в последние дни Роскомнадзор в целом изменил тактику блокировки Telegram и проски-серверов: