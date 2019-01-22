Разработчики Facebook и мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети, продолжают борьбу с фальшивыми новостями, то есть с распространением намеренной дезинформации через социальные медиа (а порой и через обычные СМИ).

Дело в том, что WhatsApp является одним из главных каналов в мире для распространения таких фейков. К примеру, во время прошлогодних выборов в Бразилии таким образом распространялись самые разные фальшивки, ложный компромат о кандидатах и многочисленные теории заговора. Тогда более половины из 50 самых популярных и часто пересылаемых изображений в политических группах были признаны фальшивыми, то есть содержали гарантировано ложную информацию.

Разработчики WhatsApp уже пытались бороться с этой проблемой, однако до последнего времени ограничения применялись точечно. К примеру, еще в прошлом году в Индии вступило в силу ограничение, запрещающее пересылать одно сообщение другим пользователям или группам более 5 раз. На этот шаг разработчики пошли после того, как через WhatsApp в Индии стали распространяться данные о похищениях детей, руководствуясь которыми разъяренная толпа линчевала нескольких человек, что в итоге привело к массовым арестам и крупному скандалу.

В остальном мире, до недавнего времени, ограничение составило 20 пересылок для одного сообщения. Но теперь агентство Reuters сообщает, что ограничение на пересылку одного сообщения не более пяти раз было решено применить для всех пользователей мессенджера, во всех странах (напомню, что пользовательская база WhatsApp насчитывает порядка 1,5 млрд человек). Разработчики говорят, что сначала ограничение заработает для пользователей Android, а в самом скором будущем также появится в WhatsApp для iOS.