Эксперты Avast опубликовали интересую статистику, собранную на 163 000 000 устройств пользователей Avast и AVG (разумеется, в обезличенном виде).

Специалисты пришли к вывожу, что в подавляющем большинстве пользователи Windows имеют на своих машинах устаревшее ПО, давно не получавшее обновлений, что подвергает их системы риску. Чаще всего пользователи забывают или не хотят обновлять Adobe Shockwave, VLC Media Player и Skype, которые занимают первые три места в списке устаревших программ. Вслед за ними, с совсем небольшим отрывом, следуют уязвимые версии Java Runtime Environment версий 6-8, 7-Zip, а также Foxit Reader.

Еще одной проблемой являются устаревшие версии пакета Microsoft Office: до сих пор 15% всех установок Office приходится на Enterprise 2007. Напомню, что поддержка данной версии была прекращена еще в 2017 году, так что обновлений безопасности она не получает уже почти два года.

Также аналитики Avast усматривают проблему и в самой Windows: Windows 7 по-прежнему лидирует и установлена на машинах 43% пользователей, хотя доля Windows 10 и составляет внушительные 40%. Проблема заключается в том, что около 15% пользователей Windows 7 работают с RTM-версиями, хотя те не поддерживаются с 2013 года и практически не получают важных обновлений с тех самых пор. В свою очередь, устаревшие версии Windows 10 можно найти на 9% машин.