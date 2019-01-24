Стал известен состав профессионального жюри музыкального конкурса Positive Wave, который состоится весной 2019 года в рамках международного форума по практической информационной безопасности Positive Hack Days. В него уже вошли музыкальный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Борис Барабанов, редактор отдела «Культура» интернет-издания «Газета.Ru» Дмитрий Кузьмин, основатель гильдии музыкантов Павел Данилин, финалист музыкального телешоу «Фактор-А» Сергей Лях. Возглавит жюри лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.

О жюри

Сергей Бобунец — лидер группы «Смысловые Галлюцинации», поэт, музыкант, продюсер. Обладатель премий «Золотой граммофон» за песни «Разум когда-нибудь победит» и «Зачем топтать мою любовь». Автор и продюсер песен групп «Смысловые Галлюцинации» и «Чичерина». Обладатель премий «Чартова дюжина» за песню «Погружаюсь» и как победитель в номинации «Солист» в 2015 году. Автор музыки к социальным роликам, документальным и художественным фильмам («Брат-2», «На игре», «Краткий курс счастливой жизни», «Про Рок»). Популяризатор отечественной космонавтики.

Борис Барабанов — российский журналист, музыкальный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ», радиоведущий и продюсер, педагог. Преподает в инновационно-образовательной компании RMA (специализация «Менеджмент в музыкальной индустрии»), а также в «Школе музыкального менеджмента» в Санкт-Петербурге. Постоянный внештатный автор журналов «Афиша» и Vogue. Консультант по продвижению самого большого концертного зала Москвы «Stadium.Live». Ранее работал на радио «Максимум» и «Нашем радио», сотрудничал в качестве PR-менеджера с группой Billy’s Band и Земфирой. Куратор музыкальной программы для фестиваля современного искусства «Территория» (2006). В 2008 году выпустил в издательстве «Амфора» книгу «АССА. Книга перемен».

Дмитрий Кузьмин — редактор отдела «Культура» интернет-издания «Газета.Ru». Закончил Московский станкоинструментальный институт, но профессиональным «технарем» так и не стал — еще будучи студентом, подался в журналистику. Долгое время совмещал журналистскую деятельность с музыкальной, в течение десяти лет играл на ударных. Сотрудничал с полуфиналистом шоу «Голос» и ведущим программы «Орел и решка. Шопинг» Антоном Лаврентьевым, принимал участие в записи альбома группы «Практика», выступавшей на фестивале «Нашествие», играл с одним из самых известных блюзовых гитаристов Москвы Юрием Новгородским. Хотя уже давно не садился за барабанную установку, любовь к музыке, особенно живой, не потерял.

Павел Данилин — основатель гильдии музыкантов. Гильдия Музыкантов ― это 7 лет организации концертов, более 400 организованных концертов и свыше 600 групп, выступивших благодаря нам на сценах московских и питерских площадок. Гильдия Музыкантов ― это прежде всего отношение, с которым члены гильдии подходят к каждому участнику, концерту и репортажу.

Сергей Лях — финалист музыкального телешоу «Фактор-А» (телеканал «Россия 1»), команда Лолиты Милявской. Лауреат вокальных конкурсов, автор песен, вокалист в музыкальной группе. Педагог по вокалу, обучает многим вокальным стилям и техникам. С отличием окончил Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства по специальности «эстрадно-джазовый вокал».

О конкурсе

Positive Wave — ежегодный фестиваль музыкальных групп IT-компаний. Участниками могут стать музыкальные коллективы любого направления в составе от трех до восьми человек. Главное условие: хотя бы один из участников группы должен быть действующим сотрудником IT- или ИБ-компании.

Финалисты конкурса выступят перед профессиональном жюри на закрытии форума PHDays 22 мая 2019 года в «Крокус Экспо». Главный приз — промо видеоролик и digital-кампания по его продвижению в социальных сетях в течение месяца за счет организатора фестиваля.

Заявки принимаются на адрес music@phdays.com , до 28 февраля включительно. Подробные условия участия в конкурсе, этапы отбора в полуфинал и финал можно найти на странице фестиваля .

Напоминаем, что PHDays 9 состоится 21 и 22 мая 2019 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Продажа билетов уже началась!