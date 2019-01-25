Специалисты Qrator Labs сообщают, что нейтрализовали волну высокоскоростных DDoS-атак на сервис QIWI. Вчера, 24 января, платежный сервис подвергся DDoS-атаке скоростью 200 Гбит/сек ( примерно 10 млн пакетов в секунду) в пике с комбинацией векторов LDAP-амплификации и SYN-флуда.

Техника атаки типа amplification («усиление») заключается в том, что на сервер, содержащий сервис-усилитель, отправляется запрос, который этим сервером многократно тиражируется и направляется на веб-ресурс жертвы. В данном случае для усиления атаки использовался протокол LDAP. При осуществлении SYN-флуда происходила отправка большого количества SYN-запросов (запросов на подключение по протоколу TCP) в достаточно короткий срок.

Эксперты Qrator Labs зафиксировали три волны атаки: первые две – флуд LDAP amplification, третья – SYN-флуд. Весь трафик данной атаки был пойман сетью фильтрации Qrator в основном в Западной Европе и США. Атака длилась всего 8 минут, и в дальнейшем никаких попыток ее возобновить не возникало.

«Несмотря на то, что техника LDAP amplification была описана в 2016 году, и атаки с использованием данного вектора были зафиксированы в течение двух прошлых лет, тенденция к росту частоты и полосы атак с задействованием незащищенных LDAP-сервисов впечатляет. По масштабу источников и полосе это была рекордная атака с задействованием протокола LDAP, – комментирует Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs. – За последние 12 месяцев это уже 6 замеченный нами случай атаки с использованием LDAP – еще одного полезного протокола, оказавшегося некорректно настроенным и, как следствие, уязвимым. Предыдущая атака типа LDAP amplification длилась менее 3 минут на полосе порядка 120 Гб/сек. В следующий раз злоумышленники могут найти столько уязвимых ресурсов, что хватит на очередной рекорд».