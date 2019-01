Защищенные WAN VPN маршрутизаторы Cisco RV320 и RV325, весьма популярные у интернет-провайдеров и компаний, стали мишенью для злоумышленников. Сканирования и атаки начались в минувшую пятницу, 25 января 2019 года, после того как ИБ-специалист Дэвид Дэвидсон (David Davidson) опубликовал на GitHub proof-of-concept эксплоит для серьезных уязвимостей в этих моделях маршрутизаторов.

Incoming scans detected from multiple hosts checking for vulnerable Cisco RV320/RV325 routers.

A vulnerability in the web-based management interface of these routers could allow an unauthenticated, remote attacker to retrieve sensitive configuration information. pic.twitter.com/OhQD55WNZD

