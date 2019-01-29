Еще в июне 2016 года специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о подпольной торговой площадке xDedic, на которой злоумышленники продают доступ к взломанным серверам со всего мира. Тогда ресурс, работавший в обычном интернете, а не в зоне .onion, быстро исчез с радаров и, казалось бы, прекратил свою деятельность.

Как выяснилось вскоре, xDedic продолжил работу, но перебрался в даркнет. Новый xDedic полностью копировал дизайн старого сайта. Весной 2017 года эксперты Flashpoint сообщали, что ресурс не просто продолжал работать, но не испытывал никаких проблем (на которые после ухода xDedic в даркнет так надеялись ИБ-специалисты). По данным Flashpoint, если ранее на сайте продавали доступ более чем к 70 000 взломанных серверов по всему миру, то в 2017 году ресурс предлагал своим посетителям уже более 85 000 взломанных серверов.

Но, похоже, теперь xDedic все же пришел конец. Представители Европола и ФБР опубликовали пресс-релизы, в которых рассказали о международной операции, в ходе которой, 24 января, был перехвачен контроль над обоими доменами торговой площадки, сам xDedic был закрыт, а в распоряжении правоохранителей оказался список всех клиентов ресурса.

В операции принимали участие правоохранительные органы США, Бельгии, Германии, Украины, а также Европол, Налоговое управление США и Иммиграционная и таможенная полиция США. По оценке следователей, за годы работы xDedic поспособствовал совершению случаев мошенничества, общий ущерб от которых может достигать 68 000 000 долларов.

Сообщается, что инфраструктура ресурса, базировавшаяся в Бельгии и Украине, была «демонтирована». Эту информацию уже подтвердили представители украинской Киберполиции, которые также сообщили задержании и допросе трех подозреваемых.