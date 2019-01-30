В апреле 2018 года Европол отличался о ликвидации одного из крупнейших в мире сервиса для DDoS-атак, WebStresser. Напомню, что этот ресурс существовал с 2015 года и предлагал всем желающим (даже если у клиента нет какой-либо технической подготовки) устроить DDoS-атаку на заданную цель. Такая «услуга» обходилась пользователям Webstresser всего в 10-15 евро в месяц, и за время своего существования сервис поспособствовал организации примерно 4 000 000 DDoS-атак.

Теперь представители Европола сообщили, что почти год назад им, при поддержке голландской и британской полиции, удалось получить данные о 151 000 зарегистрированных пользователей Webstresser. И, как выяснилось, в последнее время правоохранители активно работали над привлечением к ответственности клиентов ныне закрытого сервиса.

Официальный пресс-релиз гласит, что британская полиция уже «навестила» многих пользователей Webstresser и изъяла у них более 60 единиц персональных электронных устройств. Голландская полиция и прокуратура и вовсе создали специальный проект, известный под названием Hack_Right, призванный защитить малолетних нарушителей, совершивших преступление впервые. К ним применяют более мягкие формы наказания, чтобы не подталкивать подростков к более серьезным нарушениям законов. Сообщается, что голландские пользователи Webstresser уже опробовали эти альтернативные наказания на себе.

Кроме того, представители Европола обещают, что в самом ближайшем будущем еще более 250 бывших клиентов Webstresser и других подобных сервисов для DDoS-атак столкнутся с серьезными последствиями своих поступков и понесут ответственность за причиненный ими ущерб.

Также правоохранители напоминают, в конце декабря 2018 года объединенными усилиями США, Британии и Нидерландов были закрыты сразу 15 крупных сервисов для DDoS-атак по найму. Об их пользователях власти тоже не забыли и обещают «прийти» за всеми.