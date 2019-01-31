Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили многочисленные попытки заражения иностранных дипломатических структур в Иране шпионским вредоносным ПО, созданным непрофессионально.

По данным экспертов, атаки проводятся с использованием обновленной версии бэкдора Remexi, а также некоторых легитимных инструментов. Данный бэкдор предположительно связан с киберпреступной группой, которую эксперты Symantec называют Chafer, говорящей на фарси. Ранее группировка была замечена в слежке за различными людьми на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в развивающихся регионах злоумышленники часто проводят вредоносные кампании, применяя относительно простую, самодельную малварь в сочетании с общедоступными инструментами. В данном случае преступники использовали улучшенную версию бэкдора Remexi, предназначенного для удаленного администрирования компьютера жертвы.

Написанный на C бэкдор Remexi был впервые обнаружен еще в 2015 году, когда он использовался Chafer для незаконной слежки за отдельными лицами и рядом организаций по всему Ближнему Востоку. И малварь, применяемая в новой кампании, имеет сходство с известными образцами Remexi, утверждают исследователи.

Данный вредонос может выполнять удаленные команды, перехватывать скриншоты, данные из браузера (включая учетные данные пользователя), данные авторизации и историю, а также любой набранный жертвой текст. Украденные сведения извлекаются с зараженной машины с помощью легитимного приложения Microsoft Background Intelligent Transfer Service (BITS) – компонента Windows, предназначенного для включения фоновых обновлений. Объединение вредоносного ПО с легитимным кодом помогает злоумышленникам экономить время и ресурсы и усложнять атрибуцию.