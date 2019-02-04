Более 100 000 пользователей канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX не могут получить доступ к своим средствам и фактически лишились их. Однако на этот раз причиной, похоже, стал не взлом компании и не экзит скам со стороны администрации. Дело в том, что создатель ресурса Джеральд Коттен (Gerald Cotten) еще в декабре 2018 года скончался в Индии от болезни Крона. После его смерти доступ к холодному кошельку биржи оказался утрачен, так как Коттен оказался единственным, кто имел к нему доступ.

Согласно информации опубликованной на сайте самой биржи (ныне неработающей), администрация QuadrigaCX уже обратилась в верховный суд Новой Шотландии, надеясь получить правовую помощь и урегулировать начинающийся конфликт с пользователями.

Проблема в том, что о смерти Коттена объявили не сразу, — после кончины основателя обменник продолжал работать почти месяц, оперируя средствами с горячего кошелька и фиатных аккаунтов. О смерти создателя ресурса на Reddit сообщила его вдова Джениффер Робертсон (Jennifer Robertson), две недели тому назад, после чего пользователи начали спешно выводить с QuadrigaCX средства, чем и дестабилизировали работу биржи.

По данным CCN, доступ к холодному кошельку биржи пытались получить самыми разными средствами, в том числе нанимали сторонних специалистов для взлома ноутбука Коттена, однако все эти попытки не увенчались успехом.

В распоряжении издания CoinDesk оказались судебные документы по этому делу, включая данные под присягой показания Джениффер Робертсон. По словам вдовы, в недоступном кошельке хранится около 0,5% от всех токенов Ethereum и огромное количество других криптовалют: 26 500 Bitcoin, 11 000 Bitcoin cash, 11 000 Bitcoin cash SV, 35 000 Bitcoin gold, около 200 000 Litecoin, а также 430 000 Ethereum.

В итоге администрация QuadrigaCX не может получить доступ примерно к 190 млн долларов, причем сообщается, что около 53 млн блокированы не на холодном кошельке, а заморожены из-за споров с третьими сторонами (включая процессинговые компании Billerfy и WB21).

Стоит заметить, что некоторые пользователи все же всерьез подозревают экзит скам и полагают, что Коттен мог инсценировать свою смерть и скрыться с чужими деньгами.