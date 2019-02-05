По данным аналитической фирмы Chainalysis, всего две хакерские группы ответственны за 60% публично известных инцидентов, связанных с атаками на криптовалютные биржи. Исследователи подсчитали, что преступники похитили уже около миллиарда долларов.

В докладе экспертов группировки фигурируют под кодовыми названиями Alpha и Beta. При этом в документе сказано, что более крупная группировка, Alpha, представляет собой огромную организацию с жестким контролем и далеко не всегда преследует только финансовую выгоду. В свою очередь, группа Beta намного меньше, организована хуже и интересуется исключительно деньгами. По подсчетам аналитиков, один «средний» взлом приносит хакерам из этих групп порядка 90 000 000 долларов.

Исследователи рассказывают, что после успешного проникновения в сеть обменника и хищения средств, злоумышленники проводят деньги через комплексную сеть кошельков и бирж, чтобы запутать следы и скрыть происхождение средств. В среднем похищенные средства перемещаются около 5000 раз. После этого преступники, как правило, выжидают порядка 40 дней и лишь потом начинают конвертировать криптовалюту в фиат.

«Почувствовав себя в безопасности, они действуют быстро. По меньшей мере 50% похищенных средств обналичиваются через сервисы конвертации в течение 112 дней [после инцидента], и 75% средств обналичиваются спустя 168 дней», — гласит доклад.

При этом группа Alpha относится к «запутыванию следов» ответственнее своих «коллег», но и обналичивает украденное быстрее. Так, зачастую украденная криптовалюта проходит через 15 000 и более транзакций, и 75% похищенных средств обналичиваются в течение 30 дней после атаки. Участники группы Beta, в свою очередь, предпочитают выжидать от 6 до 18 месяцев.