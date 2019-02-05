В калифорнийском округе Санта-Клара впервые вынесен приговор мошеннику, занимавшемуся так называемым SIM swap. 20-летний студент Джоэл Ортиз (Joel Ortiz), похитивший криптовалюту у 40 человек на сумму около 5 000 000 долларов, признал себя виновным, и суд приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Напомню, что о проблеме SIM swap в последние годы говорят все чаще. Суть данной мошеннической схемы заключается в том, что преступник обращается к представителям сотового операторы своей жертвы и применяет социальную инженерию. Выдавая себя за настоящего владельца номера, злоумышленник заявляет, что потерял или сломал SIM-карту и добивается переноса номера на новую SIM-карту. В итоге атакующий получает полный контроль над номером жертвы и всеми сервисами, к которым тот привязан, а также одноразовым паролям, кодам двухфакторной аутентификации и так далее.

В прошлом году журналисты Vice Motherboard обнародовали результаты расследования, доказывающего, что данную практику широко применяют злоумышленники, что позволяет им «угонять» учетные записи и чужие личности десятками и даже сотнями. Хуже того, такое мошенничество все чаще используется для атак на криптовалютных инвесторов. Например, ранее мы рассказывали о случае, когда Bitcoin-инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) подал в суд на телекоммуникационного гиганта AT&T из-за хищения более 3 000 000 различных криптовалютных токенов через SIM swap.

Теперь Джоэл Ортиз стал первым мошенником, осужденным за такое преступление, и специалисты уже называют это важным прецедентом. Дело в том, что помимо Ортиза приговоров по похожим обвинениям ожидают и другие преступники. К примеру, прокуратура Манхеттена обвиняет 20-летнего Доусона Бекейса (Dawson Bakies) в 50 случаях мошенничества, кражах личности и средств более чем у 50 человек.

Кроме того, ранее были арестованы Хавьер Наварез (Xzavyer Narvaez), похитивший около миллиона долларов в Bitcoin-эквиваленте, Николас Труглиа (Nicholas Truglia), также укравший около миллиона долларов, и известный SIM-мошенник Джозеф Харрис (Joseph Harris), которого обвиняют в хищении 14 000 000 долларов.

Сообщается, что Ортиз начнет отбывать свой срок 14 марта 2019 года.