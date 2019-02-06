Браузер Mozilla будет блокировать контент с автовоспроизведением звука, начиная с версии Firefox 66 для стационарных устройств и Android, чей выход запланирован на 19 марта 2019 года. Разработчики пишут, что контент со звуком (аудио или видеоролики со звуком) сайты смогут проигрывать в рамках API HTMLMediaElement, и только после того, как пользователь сам инициирует включение аудио, то есть нажмет на кнопку Play.

При этом в Firefox данный механизм работает проще и строже, чем аналогичное решение в Chrome. Так, браузер Google с помощью эвристики определяет разницу между «хорошими» сайтами с автовоспроизведением, которым можно демонстрировать такое поведение (к примеру, Netflix и YouTube), и сайтами, где подобное нежелательно. Firefox к таким ухищрениям не прибегает и по умолчанию блокирует все ресурсы такого рода, предоставляя пользователям возможность самостоятельно выдавать конкретным ресурсам разрешения или отзывать их.

Также стоит отметить, что автопроизведение в целом не блокируется, если разработчики не забудут отключить аудио по умолчанию, то есть, к примеру, поставить аудио в видеоролике в режим mute.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что уже в Firefox версии 67 могут появиться блокировщики майнинговых скриптов, а также механизмы, направленные на борьбу со скрытым фингерпринтингом. В настоящее время уже идет обсуждение будущего интерфейса таких блокировщиков.