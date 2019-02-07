Интересный нюанс обнаружили журналисты среди описания изменений в Safari 12.1. Очень иронично, но оказалось, что функциональность Do Not Track (DNT) может использоваться для скрытой слежки за пользователями, и поэтому инженеры Apple решили убрать ее из браузера.

Напомню, что Do Not Track представляет собой специальный HTTP-заголовок, с помощью которого пользователь может «сообщить» сайтам, хочет ли он, чтобы за его действиями следили. Так как использование DNT пользователями и принятие этой настройки во внимание сайтами дело исключительно добровольное, на практике вышло, что сайты DNT в основном игнорируют, а пользователи о нем не знают.

Например, по данным поисковика DuckDuckGo, лишь 24,4% пользователей в США вообще включают DNT, а большинство крупных компаний (Google, Facebook, Twitter и многие другие) игнорируют настройку Do Not Track.

«Весьма тревожно осознавать, что Do Not Track защищает [от слежки] примерно так же, как стоящий перед домом знак “пожалуйста, не заглядывайте в мой дом”, тогда как все шторы на окнах открыты», — пишут разработчики DuckDuckGo.

Словом, Do Not Track практически никак не влияет на приватность и безопасность пользователей (ведь настройку все равно все игнорируют), зато включение DNT может стать одной из «отличительных черт» браузера и облегчить фингерпринтинг. К таким же выводам пришли и разработчики Apple, поэтому DNT из Safari решили убрать.