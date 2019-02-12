В декабре 2018 года сенаторы Андреем Клишас и Людмила Боковая, а также депутат Андрей Луговой, внесли в Госдуму законопроект №608767-7, направленный на защиту устойчивой работы рунета. Документ быстро стал известен как законопроект о «суверенном интернете» или «об изоляции рунета», он предусматривает внесение поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроект направлен на защиту рунета от внешних угроз и должен позволить российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. То есть в случае необходимости инфраструктура рунета должна быть способна работать в полной изоляции. Причем в пояснительной записке к документу сказано, что тот «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США, где декларируется принцип сохранения мира силой».

Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика. Еще одна цитата из пояснительной записки: «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком».

Сегодня, 12 февраля 2019 года, законопроект был принят в первом чтении, и на страницах «Роскомсвободы» уже можно найти подробную расшифровку заседания Госдумы.

Напомню, что ранее один из авторов инициативы, Андрей Клишас, утверждал, что на исполнение закона будет потрачено 20 миллиардов рублей. Причем в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу практически не потребуется. Затем «Интерфакс» сообщал, что в ближайшие три года три года на законопроект планируют потратить более 1,8 млрд рублей, и средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей. Сегодняшнее обсуждение в Госдуме, к сожалению, ясности не добавило, и в вопросах финансирования проекта по-прежнему кроется множество неизвестных.

Также стоит отметить, что ранее законопроект уже раскритиковали эксперты и представители отрасли. Так, члены Экспертного совета при Правительстве РФ сообщали, что законопроект имеет недостаточно прозрачные цели, предлагает дублировать полномочия разных органов, не конкретизирует «в чем конкретно состоят угрозы», а реализация законопроекта на деле, скорее всего, потребует огромных финансовых вливаний.