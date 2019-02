Основатель сайта BleepingComputer и ИБ-эксперт Лоренс Абрамс (Lawrence Abrams) рассказал о странной фишинговой кампании, впервые замеченной сотрудниками My Online Security.

These phishing scams are really getting annoying with all the ultra long urls

It is getting ridiculous. @Spam404Online @BleepinComputer @malwrhunterteam @0x736A @illegalFawn pic.twitter.com/7yLmQTE80m

— My Online Security (@dvk01uk) February 11, 2019