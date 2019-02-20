Xakep #238. Забытый Android
Специалисты компании «Доктор Веб» продолжают находить в каталоге Google Play рекламную малварь семейства Android.HiddenAds. С начала февраля было выявлено почти 40 новых модификаций таких вредоносных приложений, и суммарно их загрузили порядка 10 000 000 пользователей.
Интересно, что некоторые из этих троянов мошенники рекламируют через Instagram и YouTube. Благодаря рекламе в популярных социальных сетях и интернет-сервисах с многомиллионной аудиторией число потенциальных жертв, которые могут установить малварь, значительно возрастает.
Сообщается, что в этом месяце аналитики обнаружили в Google Play 39 новых модификаций троянов Android.HiddenAds. Они скрывались в полезных и безобидных продуктах: приложениях для фотосъемки, редакторах изображений и видео, сборниках обоев рабочего стола, системных утилитах, играх и так далее. В общей сложности их успели установить по меньшей мере 9 940 305 пользователей. Специалисты «Доктор Веб» уведомили Google о найденных проблемах, однако на момент публикации этой новости некоторые их них по-прежнему доступны для загрузки.
Как следует из названия, основная функция Android.HiddenAds — показ рекламы. Такие приложения постоянно отображают окна с баннерами и видеообъявлениями, которые перекрывают окна других программ и системный интерфейс, мешая нормальной работе с зараженными устройствами. Ниже можно увидеть примеры такой рекламы.
Исследователи отмечают, что трояны показывают баннеры практически непрерывно, что помогает злоумышленниками быстро окупить затраты на продвижение своих приложений через популярные интернет-сервисы.
Чтобы закрепиться на зараженном устройстве, малварь скрывает свой значок из списка приложений главного экрана. После этого трояны более нельзя запустить, а также их становится сложнее найти и удалить.
Почти все обнаруженные в феврале представители данного семейства тоже скрывают собственные значки, однако размещают вместо них ярлыки для своего запуска. Скорее всего, авторы малвари пытались отвести от них подозрение, одновременно снизив риск их удаления. В отличие от значков на главном экране, ярлыки не позволяют удалять приложения через контекстное меню. В результате, если неопытный пользователь что-либо заподозрит и попытается удалить трояна через иконку, он избавится лишь от ярлыка, но сам вредонос останется на устройстве и продолжит работать и приносить деньги злоумышленникам.
Как уже было сказано выше, злоумышленники активно продвигают свои «продукты» через Instagram и YouTube. В рекламе пользователям обещают функциональные и мощные средства для обработки фото и видео. На первый взгляд такие приложения даже соответствуют описанию и не вызывают подозрений, но на самом деле кроме одной или нескольких базовых функций в них нет ничего из того, о чем говорилось в объявлениях. На это многочисленные обманутые пользователи жалуются в отзывах.
Однако активная рекламная кампания злоумышленников определенно работает и привлекает большое число владельцев мобильных устройств, увеличивая количество загрузок малвари. По данным аналитиков, некоторые из троянов даже попадали в разделы новинок и набирающих популярность приложений каталога Google Play.
Информация обо всех троянах, которых наши специалисты «Доктор Веб» , на момент выхода этого материала, приведена в сводной таблице ниже. При этом исследователи подчеркивают, что преступники постоянно создают новые вариации на тему Android.HiddenAds, активно их рекламируют, и не исключено, что вскоре будут обнаружены и другие модификации.
|Имя программного пакета
|Число загрузок
|com.funshionstyle.ledcaller
|1 000 000+
|com.uniokan.pipphotoframer
|50 000+
|com.flextool.scanner.play
|100 000+
|com.flextool.superfastscanner
|100 000+
|com.piano.tiles.songs.black.white.game
|10 000+
|com.pop.stars.pop.cube
|10 000+
|com.mp3audio.musicplayer.fly.fun
|100 000+
|com.picsart.photo.editor
|50 000+
|com.loopshapes.infinite.puzzle
|100+
|com.cdtushudw.brand.logo.expert
|10 000+
|com.aardingw.chess.queen
|50 000+
|com.particle.sand.box
|100+
|checkers.online.classic.board.tactics
|500 000+
|com.wind.pics.blur.editor
|1 000 000+
|com.draughts.checkersnew
|50 000+
|com.watermark.zooms.camera
|10 000+
|com.photo.cut.out.studio
|1 000 000+
|com.camera.easy.photo.beauty
|100 000+
|com.camera.easy.photo.beauty.Pro
|10 000+
|com.soon.ygy.photograph.camera
|500 000+
|com.music.play.hi.cloud
|500 000+
|com.scanfactory.smartscan
|100 000+
|com.personalife.hdwallpaper
|10 000+
|com.smartmob.minicleaner
|100 000+
|com.beautylife.livepipcamera
|100 000+
|com.callcolorshow.callflash
|10 000+
|com.mobwontools.pixel.blur.cam
|1 000 000+
|com.video.nin.cut.face
|100 000+
|com.magicvcam.meet.photograph
|100 000+
|com.best.blur.editor.photo
|100,000+
|com.autocleaner.supercleaner
|10 000+
|com.wallpapers.project.hd.hd3d.best.live
|10 000+
|com.camera.selfie.beauty.candy.cam
|5+
|com.wallpaper.hd3d.hd.lock.screen.best3d.best
|50 000+
|com.selfie.beauty.candy.camera.pro
|1 000 000+
|com.cam.air.crush
|1 000 000+
|com.fancy.photo.blur.editor
|1 000 000+
|com.photoeditor.background.change
|100 000+
|com.eraser.ygycamera.background
|100 000+
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