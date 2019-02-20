Специалисты компании «Доктор Веб» продолжают находить в каталоге Google Play рекламную малварь семейства Android.HiddenAds. С начала февраля было выявлено почти 40 новых модификаций таких вредоносных приложений, и суммарно их загрузили порядка 10 000 000 пользователей.

Интересно, что некоторые из этих троянов мошенники рекламируют через Instagram и YouTube. Благодаря рекламе в популярных социальных сетях и интернет-сервисах с многомиллионной аудиторией число потенциальных жертв, которые могут установить малварь, значительно возрастает.

Сообщается, что в этом месяце аналитики обнаружили в Google Play 39 новых модификаций троянов Android.HiddenAds. Они скрывались в полезных и безобидных продуктах: приложениях для фотосъемки, редакторах изображений и видео, сборниках обоев рабочего стола, системных утилитах, играх и так далее. В общей сложности их успели установить по меньшей мере 9 940 305 пользователей. Специалисты «Доктор Веб» уведомили Google о найденных проблемах, однако на момент публикации этой новости некоторые их них по-прежнему доступны для загрузки.

Как следует из названия, основная функция Android.HiddenAds — показ рекламы. Такие приложения постоянно отображают окна с баннерами и видеообъявлениями, которые перекрывают окна других программ и системный интерфейс, мешая нормальной работе с зараженными устройствами. Ниже можно увидеть примеры такой рекламы.

Исследователи отмечают, что трояны показывают баннеры практически непрерывно, что помогает злоумышленниками быстро окупить затраты на продвижение своих приложений через популярные интернет-сервисы.

Чтобы закрепиться на зараженном устройстве, малварь скрывает свой значок из списка приложений главного экрана. После этого трояны более нельзя запустить, а также их становится сложнее найти и удалить.

Почти все обнаруженные в феврале представители данного семейства тоже скрывают собственные значки, однако размещают вместо них ярлыки для своего запуска. Скорее всего, авторы малвари пытались отвести от них подозрение, одновременно снизив риск их удаления. В отличие от значков на главном экране, ярлыки не позволяют удалять приложения через контекстное меню. В результате, если неопытный пользователь что-либо заподозрит и попытается удалить трояна через иконку, он избавится лишь от ярлыка, но сам вредонос останется на устройстве и продолжит работать и приносить деньги злоумышленникам.

Как уже было сказано выше, злоумышленники активно продвигают свои «продукты» через Instagram и YouTube. В рекламе пользователям обещают функциональные и мощные средства для обработки фото и видео. На первый взгляд такие приложения даже соответствуют описанию и не вызывают подозрений, но на самом деле кроме одной или нескольких базовых функций в них нет ничего из того, о чем говорилось в объявлениях. На это многочисленные обманутые пользователи жалуются в отзывах.

Однако активная рекламная кампания злоумышленников определенно работает и привлекает большое число владельцев мобильных устройств, увеличивая количество загрузок малвари. По данным аналитиков, некоторые из троянов даже попадали в разделы новинок и набирающих популярность приложений каталога Google Play.

Информация обо всех троянах, которых наши специалисты «Доктор Веб» , на момент выхода этого материала, приведена в сводной таблице ниже. При этом исследователи подчеркивают, что преступники постоянно создают новые вариации на тему Android.HiddenAds, активно их рекламируют, и не исключено, что вскоре будут обнаружены и другие модификации.