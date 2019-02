Специалисты Google обнаружили, что браузер Edge добавляет Facebook в скрытый белый список, разрешая социальной сети использовать Flash-контент, несмотря на обычные ограничения Edge. То есть в обход правила click-to-play, согласно которому сайты не могут запускать Flash без предварительного одобрения пользователя.

Эксперты рассказывают, что до февраля 2019 года тайный белый список содержал 58 записей, в том числе домены и поддомены официального сайта Microsoft, портала MSN, музыкального сервиса Deezer, Yahoo и китайской социальная сеть QQ. К февралю 2019 года список сократился до двух доменов Facebook, после того как ИБ-исследователь нашел ряд проблем, связанных с механизмом работы белого списка в Edge.

Баг обнаружил эксперт Google Project Zero Иван Фратрик (Ivan Fratric) в ноябре 2018 года. Он описывал проблему как XSS-уязвимость, позволявшую любому сайту обойти правило click-to-play и запускать Flash-контент.

The default Flash whitelist in Edge (https://t.co/JxStUIxByE) really surprised me. So many sites for which I'm completely baffled as to why they're there. Like a site of a hairdresser in Spain(https://t.co/50xdJvzksA)?! I wonder how the list was formed. And if MSRC knew about it.

