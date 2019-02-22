Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщают, что киберпреступники стали чаще атаковать пользователей порносайтов, а точнее владельцев премиум-аккаунтов на таких ресурсах. П данным компании, число людей, столкнувшихся с попытками кражи их логинов и паролей для платного доступа к взрослому контенту, за год увеличилось вдвое: с 50 000 в 2017 году до 110 000 в 2018 году.

Одновременно с этим исследователи наблюдают рост предложений по продаже украденных учетных данных в даркнете. В 2018 году было обнаружено более 10 000 уникальных предложений приобрести данные для доступа к премиум-аккаунтам на порносайтах. В 2017 году таких предложений насчитывалось около 5 000. Средняя цена за один аккаунт на черном рынке составляет 5-10 долларов США. А вот легитимная ежегодная подписка стоит на порядок дороже, ее цена может доходить до 150 долларов.

Чаще всего, для кражи учетных данных от аккаунтов на порносайтах преступники используют специальную малварь, которая перехватывает аутентификационную информацию (логин и пароль) в момент ее ввода на странице. Среди этих вредоносов есть и модифицированные банковские трояны, в конфигурационные файлы которых злоумышленники добавили адреса и домены порносайтов. Примечательно, что количество семейств таких троянов также увеличилось: в 2017 году их было всего три, а в 2018 году стало уже пять. В их числе входят такие известные банкеры, как Betabot, Gozi и Panda. В основном такие трояны интересуются учетными данными от Brazzers, Chaturbate, Pornhub, Myfreecams, Youporn, Wilshing, Motherless, XNXX, X-videos.

«Премиум-аккаунты на порносайтах могут казаться не самой очевидной целью злоумышленников, однако увеличение предложений о продаже украденных учеток в даркнете говорит об обратном. Киберпреступники всегда ищут новые способы легкой наживы, и потребители взрослого контента вполне оправдывают их ожидания: эти аккаунты не входят в число наиболее ценных для пользователей, и в то же время количество людей, зарегистрированных на порносайтах, ощутимо велико. Так, по данным нашего опроса, в России 40% интернет-пользователей отметили, что регулярно посещают сайты для взрослых, – рассказывает Олег Купреев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Среди других угроз, так или иначе имеющих отношение к порнографическому контенту, эксперты «Лаборатории Касперского» выделяют следующие: