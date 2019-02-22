Обладатели недавно поступивших в продажу самозашнуровывающихся кроссовок Nike Adapt BB жалуются, что официальное приложение не работает, а после обновлений обувь вообще перестает «отвечать».

Приложение Nike Adap для Android и iOS должно помогать пользователям кроссовок регулировать плотность шнуровки, яркость подсветки (да, там есть подсветка), а также уведомлять об уровне заряда батареи обуви. Проблема в том, что приложение для Android работает некорректно.

Пользователи массово жалуются, что «спарить» кроссовки с приложением не получается. Судя по всему, проблема в том, что кроссовки продаются не с последней версией ПО, но при обновлении многие столкнулись с ошибками, после которых правый или левый кроссовок «превращаются в кирпич» и вообще перестают реагировать на действия пользователя. В итоге страница приложения в Google Play утопает в негативных отзывах.

«Первое же обновление ПО выдало ошибку в процессе, после чего брикнулся правый кроссовок», — пишет один из пользователей. «Приложение синхронизируется только с левой кроссовкой и все время неудачно. Когда я пытаюсь провести установку заново, приложение пишет, что левая кроссовка уже подключена к другому устройству, и так все время», — жалуется другой владелец Nike Adapt BB.

Некоторые пользователи утверждают, что им удалось вернуть кроссовки «к жизни» жесткой перезагрузкой, с использованием аппаратных клавиш, но для других не сработал и этот способ. Судя по всему, у некоторых пользователей, мотор, отвечающий за шнуровку, прекращает работать вовсе, тогда как у других шнуровка все же работает, но только после нажатия кнопок на самой обуви.

Представители Nike уверяют, что уже знают о проблеме и работают над ее исправлением.