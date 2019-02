В рамках февральского «вторника обновлений» специалисты Adobe исправили критическую 0-day проблему CVE-2019-7089 (среди других 42 уязвимостей). Баг затрагивал Adobe Acrobat и Reader для Windows и macOS, и мог приводить к утечке данных и раскрытию информации.

Уязвимость была обнаружена ИБ-специалистом Cure53 Алексом Инфуром (Alex Inführ), и вскоре после выхода патча он же заметил, что «заплатка» не устранила проблему полностью. Исследователь сообщил, что нашел обходной путь эксплуатации проблемы, приводящий к точно такому же исходу: утечке и раскрытию данных.

No it does not seem to properly patched as I discovered a bypass. Going to report the bypass to Adobe

— alex (@insertScript) February 13, 2019