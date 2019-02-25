В начале февраля издания CNet и 9to5Mac сообщали о массовых жалобах пользователей Adobe Premiere CC. Дело в том, что работать с Adobe Premiere CC на последних моделях MacBook Pro стало практически невозможно из-за громкого скрежета, который раздавался из динамиков.

На официальных форумах Adobe пострадавшие описывали проблему как «очень громкий скрежет», который невозможно выключить. Пострадавшие писали, что в какой-то момент звук прекращается, но при следующем запуске Adobe Premiere CC «динамики просто взрываются». Некоторые жаловались, что звук буквально способен вывести встроенные динамики из строя. Демонстрацию проблемы выкладывали на YouTube, как можно видеть ниже.

В конце прошлой недели представители Adobe официально подтвердили наличие проблемы и подчеркнули, что с багом столкнулось лишь небольшое количество пользователей Premiere Pro и владельцев новейших MacBook Pro.

Тем не менее, разработчики уже выпустили патч, который устраняет громкий звук во время проигрывания проекта и наложения эффектов; скрежет при переключении между настройками эквалайзера; гудение при маршрутизации аудио с нескольких звуковых дорожек с эффектам; а также воспроизведение тишины в submix-треках.