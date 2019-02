Весьма печальная история произошла в минувшие выходные с неизвестным владельцем криптовалюты EOS. 22 февраля 2019 года он обнаружил, что его аккаунт был скомпрометирован, после чего следовал «штатной» процедуре, которая защищает блокчейн EOS и его пользователей от злоумышленников.

Данный механизм подразумевает, что пострадавший уведомляет о случившемся 21 производителя блоков (по сути, это наиболее эффективные майнеры EOS, которых голосованием выбирает сообщество), после чего они должны внести скомпрометированный аккаунт EOS в черные списки. На эти черные списки полагаются криптовалютные обменники и биржи, чтобы своевременно банить хакеров и не позволять им выводить похищенные средства куда-либо.

К сожалению, в минувшие выходные данная процедура дала сбой. Как объясняют представители производителя блоков EOS42, чтобы механизм работал как должно, свои черные списки должны обновить все производители блоков, и если хотя бы кто-то этого не сделает, взломанный аккаунт может быть опустошен. Именно это и произошло с неназванным пользователем, который в итоге лишился 2,06 млн EOS (7,7 млн долларов США по курсу на момент инцидента).

Сообщается, что черные списки вовремя не обновили представители платформы games.eos, занимающейся разработкой игр для блокчейна EOS и вошедшей в число 21 производителя блоков совсем недавно.

В итоге злоумышленники успели вывести токены жертвы сразу на несколько бирж. Вскоре после публикации отчета EOS42, представители биржи Huobi заморозили аккаунт злоумышленника, но, увы, аналогичным образом поступили не все биржи, и в руках преступников все же остались немалые деньги.

On Feb 22 at 17:35 (GMT+8), the Huobi Security team monitored that #ECAF (EOS Core Arbitration Forum) blacklisted accounts had sudden flow of assets into Huobi accounts. These $EOS accounts have subsequently been frozen, including relevant assets related to these accounts.

