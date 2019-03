В конце прошлой недели инженеры компании Cisco исправили в своих продуктах критическую уязвимость CVE-2019-1663. Баг затрагивает устройства Cisco RV110W Wireless-N VPN Firewall, Cisco RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router, а также Cisco RV215W Wireless-N VPN Router, если на них включена функция удаленного администрирования (неактивна по умолчанию).

На следующий день после релиза исправлений, эксперты Pen Test Partners, которые в прошлом году обнаружили эту проблему, вместе со своими китайскими коллегами, опубликовали подробное описание уязвимости в блоге компании. Исследователи пояснили, что корень проблемы заключается в использовании strcpy, что ставит под удар аутентификационный механизм роутеров, и позволяет атакующему спровоцировать переполнение буфера, зафлудив поле ввода пароля мусором и присовокупив вредоносную команду, которая будет выполнена с привилегиями администратора.

Очевидно, подробных объяснений специалистов вполне хватило злоумышленникам, так как они уже начали атаковать уязвимые роутеры. По информации аналитиков Rapid7, в онлайне можно обнаружить около 12 000 таких устройств, большинство из которых расположены в США, Канаде, Индии, Аргентине, Польше и Румынии. И по данным специалистов Bad Packets, начиная с 1 марта 2019 года злоумышленники уже активно сканируют сеть в поисках уязвимых роутеров и пытаются применять против них PoC-эксплоит Pen Test Partners.

Seeing an uptick in scans checking for "login.cgi" – likely looking for vulnerable Cisco RV110W, RV130W, and RV215W routers.

A proof of concept for CVE-2019-1663, which allows RCE, was recently published by @PenTestPartners: https://t.co/ndqhxGMgI9 pic.twitter.com/J3KG3xSz5w

— Bad Packets Report (@bad_packets) March 1, 2019