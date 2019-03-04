Журналисты издания Bleeping Computer заметили, что пользователи Kaspersky Total Security еще с января текущего года жалуются на проблемы с самозаверенными сертификатами. Интересно, что до возникновения проблем многие пользователи вообще не подозревали, что в их сети есть устройства с поддержкой Chromecast.

Как видно на иллюстрации ниже, пользователи стали получать предупреждения, гласившие, что из-за самозаверенного сертификата Google Chromecast защитное решение «не может гарантировать подлинность домена, с которым устанавливается зашифрованное соединение».

Как оказалось, на баг-трекере Chromium уже был создан соответствующий баг репорт, сообщающий, что у пользователей Windows участились проблемы, связанные с антивирусами и защитными решениями.

Представители Bleeping Computer провели собственный тест: установили бесплатную демо-версию Kaspersky Total Security и немедленно увидели те же предупреждения, на которые массово жаловались пользователи.

Судя по обсуждению на официальных форумах «Лаборатории Касперского», конфликт между Chromecast и механизмом сканирования SSL-трафика стал проявляться у пользователей после обновления до Chrome 72. Для борьбы с этим явлением пострадавшие отключают сканирование SSL вообще, но исследователи Bleeping Computer настоятельно рекомендуют не делать этого и ограничиваться только определенными IP-адресами.

При этом журналисты объясняют, что не стоит удивляться ошибкам, если у вас нет Chromecast. Дело в том, что поддерживать Chromecast в настоящее время могут многие устройства. К примеру, журналисты неожиданно обнаружили, что поддержка Chromecast реализована в их Vizio TV, а возникновение ошибок провоцирует скрытое браузерное расширение Chrome Media Router, которое автоматически сканирует сеть в поисках устройств с поддержкой Chromecast при каждом запуске Chrome.

Представители «Лаборатории Касперского» заверили журналистов, что им уже известно о данной проблеме, и они работают над ее устранением. В компании пообещали, что патч выйдет не позже 11 апреля 2019 года.