Xakep #239. Вскрыть и изучить
Специалисты портала TheBestVPN.com изучили 81 VPN-приложение из официального каталога Google Play и пришли к выводу, что многие из них запрашивают настораживающие и совершенно ненужные им разрешения.
Для классификации приложений исследователи воспользовались документацией и терминологией разработчиков Google. То есть «нормальными» считаются разрешения, которые Android выдает приложениям, не привлекая пользователя, а «опасными» называются разрешения, которые связаны с доступом к пользовательским данным (которой может предоставить приложению только сам пользователь).
Исследователи выяснили, что 50 приложений из изученных запрашивают у пользователя хотя бы одно «опасное» разрешение и доступ к данным. Хуже того, в некоторых случаях специалистам так и не удалось понять, зачем приложениям понадобились эти права. Например, некоторые VPN-приложения запрашивают доступ на запись и чтение на внешних накопителях; доступ на чтение и изменение системных настроек; полный доступ к журналам вызовов; доступ к управлению локальными файлами и так далее.
«Теоретически для работы VPN-приложения необходима всего пара разрешений. Простых INTERNET и ACCESS_NETWORK_STATE должно быть достаточно. Если приложение запрашивает большое количество “опасных” разрешений, это должно настораживать», — пишут исследователи.
Список самых «злостных нарушителей», по мнению TheBestVPN, можно увидеть ниже. Полный список всех изученных приложений и результаты анализа можно увидеть здесь.
|Название приложения
|Кол-во «опасных» разрешений
|Разрешения
|Yoga VPN
|6
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|proXPN VPN
|5
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|Hola Free VPN
|4
|android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|Seed4.Me VPN
|4
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|OvpnSpider
|4
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.READ_LOGS
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|SwitchVPN
|4
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
|Zoog VPN
|4
|android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Вольдемар Берман
05.03.2019 at 10:53
Все разрешения, кроме геолокационных, в принципе — объяснимы.
1 — READ_PHONE_STATE может использоваться для килл-свитча (чтобы при разрыве туннеля восстанпвливать соединение).
2 — WRITE_SETTINGS — для сохранения L2TP/PPTP-конфигураций в настройках телефона.
3 — R/W_EXTERNAL_STORAGE — для дропа OVPN-конфигурации и последующего его прочтения при инициации соединения.