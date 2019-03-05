Специалисты портала TheBestVPN.com изучили 81 VPN-приложение из официального каталога Google Play и пришли к выводу, что многие из них запрашивают настораживающие и совершенно ненужные им разрешения.

Для классификации приложений исследователи воспользовались документацией и терминологией разработчиков Google. То есть «нормальными» считаются разрешения, которые Android выдает приложениям, не привлекая пользователя, а «опасными» называются разрешения, которые связаны с доступом к пользовательским данным (которой может предоставить приложению только сам пользователь).

Исследователи выяснили, что 50 приложений из изученных запрашивают у пользователя хотя бы одно «опасное» разрешение и доступ к данным. Хуже того, в некоторых случаях специалистам так и не удалось понять, зачем приложениям понадобились эти права. Например, некоторые VPN-приложения запрашивают доступ на запись и чтение на внешних накопителях; доступ на чтение и изменение системных настроек; полный доступ к журналам вызовов; доступ к управлению локальными файлами и так далее.

«Теоретически для работы VPN-приложения необходима всего пара разрешений. Простых INTERNET и ACCESS_NETWORK_STATE должно быть достаточно. Если приложение запрашивает большое количество “опасных” разрешений, это должно настораживать», — пишут исследователи.

Список самых «злостных нарушителей», по мнению TheBestVPN, можно увидеть ниже. Полный список всех изученных приложений и результаты анализа можно увидеть здесь.