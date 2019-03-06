Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, сообщил о временном повышении цен на эксплоиты для уязвимостей в Hyper-V (Microsoft) и vSphere (VMware).

Теперь за 0-day уязвимости и работающие эксплоиты для них будут платить до 500 000 долларов (ранее размер выплат ограничивался 200 000 долларов). Подчеркивается, что такой эксплоит должен работать для дефолтных конфигураций, быть надежным и гарантировать полный доступ к хосту.

We're paying up to $500,000 for #0day exploits targeting VMware ESXi (vSphere) or Microsoft Hyper-V, and allowing Guest-to-Host escapes.

The exploits must work with default configs, be reliable, and lead to full access to the host. Contact us: https://t.co/8NeubPvSdj — Zerodium (@Zerodium) March 5, 2019

Как объяснили журналистам ZDNet представители компании, рост цен вызван повышающимся интересом к эксплоитам для гипервизоров среди клиентов Zerodium. В компании говорят, что цены подняли на несколько месяцев, а затем будет принято решение, либо снизить их обратно, либо оставить на текущем уровне (все будет зависеть от результатов акции).

Растущий интерес к Hyper-V и vSphere легко объясним, ведь эти продукты можно обнаружить во многих облачных дата-центрах, и Hyper-V лежит в сердце облачной платформы Microsoft Azure, а vSphere используется Amazon Web Services и SAP. Так как облачные решения тоже по-прежнему продолжают набирать популярность (особенно это касается хостинга веб-сервисов и ИТ-инфраструктуры), увеличивается ценность и важность обеих технологий.

Напомню, что в данной области Zerodium приходится конкурировать не только с другими брокерами уязвимостей, но и с самой компанией Microsoft, которая щедро платит за уязвимости в Hyper-V: прошлым летом размер вознаграждений подняли до 250 000 долларов. При этом в Zerodium отмечают, что за уязвимости в VMWare исследователям не платят ничего.