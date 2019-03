Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, сообщил о временном повышении цен на эксплоиты для уязвимостей в Hyper-V (Microsoft) и vSphere (VMware).

Теперь за 0-day уязвимости и работающие эксплоиты для них будут платить до 500 000 долларов (ранее размер выплат ограничивался 200 000 долларов). Подчеркивается, что такой эксплоит должен работать для дефолтных конфигураций, быть надежным и гарантировать полный доступ к хосту.

We're paying up to $500,000 for #0day exploits targeting VMware ESXi (vSphere) or Microsoft Hyper-V, and allowing Guest-to-Host escapes.

The exploits must work with default configs, be reliable, and lead to full access to the host. Contact us: https://t.co/8NeubPvSdj

— Zerodium (@Zerodium) March 5, 2019