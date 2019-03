Разработчики браузера Chrome сообщили, что в версии 72.0.3626.121 (вышла 1 марта 2019 года) была устранена опасная уязвимость нулевого дня: CVE-2019-5786. Так как на момент выхода патча данную проблему уже эксплуатировали злоумышленники, пользователей Windows, macOS и Linux призывают обновиться как можно быстрее.

Специалисты описывают проблему, как баг в управлении памятью в компоненте FileReader (API, присутствующий практически во всех современных браузерах и позволяющий веб-приложениям читать содержимое файлов, хранящихся локально, на устройстве пользователя).

Уязвимость относится к типу use-after-free и позволяет атакующему выполнить произвольный код в контексте браузера. В зависимости от привилегий, злоумышленник может устанавливать приложения, подменять или удалять данные, создавать новые учетные записи. Судя по всему, для осуществления атаки хакеру будет достаточно заманить свою жертву на вредоносную веб-страницу, и дальнейшее взаимодействие с пользователем не потребуется.

Хотя сами разработчики Google пока не слишком вдавались в технические аспекты проблемы, об опасности бага уже предупредили и другие эксперты. К примеру, глава компании Zerodium Чауки Бекрар (Chaouki Bekrar) пишет, что уязвимость позволяет осуществить побег из песочницы Chrome и выполнять произвольные команды уже в контексте ОС.

Google discovered a Chrome RCE #0day in the wild (CVE-2019-5786). Reportedly, a full chain with a sandbox escape: https://t.co/Nxfrvr5wIh

In 2019, I expect epic 0days to be found in the wild: Android, iOS, Windows, Office, virtualization, and more. Stay safe and enjoy the show.

— Chaouki Bekrar (@cBekrar) March 6, 2019