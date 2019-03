Журналисты издания Gizmodo обратили внимание на странный факт, обнаруженный инженером Робертом Уо (Robert Ou). Тот первым заметил, что пароль «ji32k7au4a83», на первый взгляд кажущийся надежным, фигурирует во множестве утечек данных.

Исследователь проверил эту комбинацию через агрегатор утечек Have I Been Pwned (HIBP), и выяснилось, что пароль фигурировал в 141 утечке данных. Пытаясь понять, как это возможно, Оу обратился за помощью к своим подписчикам в Twitter.

Fun thing I learned today regarding secure passwords: the password "ji32k7au4a83" looks like it'd be decently secure, right? But if you check e.g. HIBP, it's been seen over a hundred times. Challenge: explain why and how this happened and how this password might be guessed

— Robert Ou (@rqou_) March 1, 2019