Наступил второй вторник месяца, а значит, пришло время устанавливать патчи. В рамках мартовского «вторника обновлений» разработчики Microsoft суммарно устранили 64 уязвимости, 17 из которых были оценены как критические, а две уязвимости нулевого дня и вовсе находились под атакой. Обновления коснулись Windows, Internet Explorer, Edge, MS Office, MS Office SharePoint, ChakraCore, Skype for Business, а также Visual Studio NuGet.

О первой 0-day уязвимости еще в конце прошлой недели рассказали специалисты компании Google. Напомню, что по данным экспертов, неизвестные злоумышленники эксплуатировали сразу две уязвимости нулевого дня: в браузере Chrome и 32-битных версиях Windows 7. В случае Windows речь шла о локальном повышении привилегий, которое стало возможным из-за бага в драйвере ядра Windows win32k.sys (проблема сопряжена с разыменования нулевого указателя).

Теперь Microsoft выпустила патчи не только для Windows 7, но также для Windows Server 2008, которую, как оказалось, тоже затрагивала проблема. Баг получил идентификатор CVE-2019-0808.

Вторая 0-day уязвимость была обнаружена специалистами «Лаборатории Касперского» и имеет идентификатор CVE-2019-0797. Как и в предыдущем случае, проблема сопряжена с эскалацией привилегий, но данная уязвимость позволяет выполнить код с правами администратора. Согласно официальному бюллетеню безопасности, проблема связана с тем, что компонент Win32k некорректно обращается с объектами в памяти. В итоге атакующий с локальным доступом получает возможность запустить вредоносный код в режиме ядра (kernel mode), что позволит ему устанавливать программы, просматривать, изменять и удалять данные, а также создавать новые учтенные записи. Данная проблема затрагивала все версии Windows, включая Windows 10, и тоже использовалась для атак (кем и при каких обстоятельствах, не сообщается).

Помимо исправления уязвимостей нулевого дня также следует отметить устранение трех проблем, связанных с клиентом Windows DHCP (CVE-2019-0697, CVE-2019-0698 и CVE-2019-0726), которые позволяли атакующему захватить контроль над уязвимой машиной. Эксперты Trend Micro, традиционно опубликовавшие сводный анализ вышедших патчей, отмечают, что эксплуатация этих проблем потребует man-in-the-middle вмешательства.