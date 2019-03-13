Пользователи Windows 10 нередко оказываются в ситуации, когда после установки обновлений операционная система демонстрирует весьма странное поведение или вообще неожиданно перестает загружаться. Такие проблемы возникают по самым разным причинам, это могут быть как конфликты железом, так и с софтверной составляющей.

Разработчики Microsoft решили автоматизировать механизм избавления от таких проблемных обновлений, и теперь пользователям Windows 10 более не придется удалять их вручную и лихорадочно искать способы решения проблемы.

Согласно опубликованному компанией документу, вскоре в Windows 10 появится функция, отвечающая за автоматическое удаление обновлений, которые вызывают проблемы с загрузкой ОС (скорее всего, функция войдет в состав глобального весеннего обновления 19H1). Так, если после обновления системы у Windows 10 возникнут проблемы с запуском, она автоматически отыщет и удалит обновление, провоцирующее BSOD. Пользователь увидит сообщение о том, что установка апдейта была отменена ради предотвращения сбоев во время запуска ОС.

Кроме того, после этого проблемный апдейт будет заблокирован для установки на следующие 30 дней. Ожидается, что за это время инженеры Microsoft и партнеры компании должны успеть разобраться в проблеме и представить корректную версию обновления. Через 30 дней ОС автоматически попытается установить апдейт повторно (если что-то снова «пойдет не так», апдейт опять будет удален ).

Также разработчики Microsoft призывают пользователей в подобных ситуациях делиться фидбеком через Feedback Hub, что может помочь выявить и установить проблему с обновлениями намного быстрее.