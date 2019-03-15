Специалисты британского Университета Хартфордшира провели интересное исследование по заказу компании Comparitech. Эксперты проверили, что будет, если купить подержанную флешку с рук. Оказалось, далеко не все пользователи знают, как правильно и окончательно удалить с накопителя свои данные. В 1/5 случаев исследователи даже смогли «опознать» предыдущего владельца устройства.

Для проведения исследования специалисты приобрели в общей сложности 200 подержанных USB-накопителей: 100 в США и 100 в Великобритании. Устройства приобретались в период с января по май 2018 года на eBay, в секонд хэндах и так далее.

Как оказалось, пользователи из США лучше понимают необходимость очистки устройств перед продажей: всего одна флешка вообще не имела никаких признаков того, что с нее пытались удалить данные. Британские пользователи, в свою очередь, даже не попытались очистить 19 устройств из 100.

Исследователи пишут, что на приобретенных устройствах им удалось обнаружить самую разную информацию, в том числе и личного характера. К примеру, специалисты нашли эротические фотографии мужчины средних лет и его контактные данные; юридические документы, включая ордер на обыск и бумаги, связанные с оценкой рисков; финансовую и налоговую документацию, а также платежные ведомости; множество личных данных разных людей. В итоге аналитикам удалось установить личности предыдущих владельцев USB-накопителей для 20 устройств из США и 22 из Великобритании.

64 человека из США и 47 из Великобритании все же попытались очистить накопители перед продажей, хотя не слишком преуспели, попросту удалив файлы и более не делая ничего. При этом всего 8 флешек из США и 16 из Великобритании были отформатированы, хотя это тоже позволяло экспертам восстановить информацию «приложив минимальные усилия». В итоге оказалось, что совсем ничего нельзя было извлечь лишь с шести накопителей, купленных в США, и одной флешки из Великобритании.

Специалисты резюмируют, что пользователи в США в 99% случаев пытаются как-то удалить данные с накопителя перед продажей, а в Великобритании это делает 81% пользователей. В Comparitech напоминают, что перед тем как продать или выбросить накопитель, лучше всего озаботится низкоуровневым форматированием, прибегнуть к помощи специального ПО или физически уничтожить устройство (если его собираются выбросить), вооружившись молотком или дрелью.