Брайан Эктон (Brian Acton), один из сооснователей мессенджера WhatsApp, теперь принадлежащего компании Facebook, продолжает высказываться о социальной сети в крайне негативном ключе. Напомню, что Эктон покинул компанию еще в 2017 году, незадолго до старта монетизации мессенджера.

На прошлой неделе Эктон выступал перед студентами Стэнфордского университета, во время лекции рассказывал о своем решении продать компанию Facebook, а также призывал собравшихся удалить свои аккаунты в социальной сети. Дело в том, что Эктон убежден: для Facebook на первом месте стоит вовсе не приватность пользователей, а монетизация продуктов. Стоит сказать, что сооснователь WhatsApp уже высказывал эту точку зрения в прошлом году, после скандала вокруг Facebook и компании Cambridge Analytica.

Во время выступления в Стэнфордском университете Эктон отметил, что крупные технологические компании (такие как Apple и Google) и социальные медиа попросту не справляются с модерацией контента, а пользователи лишь увеличивают их влияние: