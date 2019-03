Пользователи Reddit обратили внимание, что давно утратившая популярность социальная сеть MySpace потеряла все данные пользователей, загруженные с 2003 по 2015 годы (включая музыку, фотографии и видео).

Впервые тот факт, что старые данные недоступны, обнаружили еще в феврале прошлого года, однако тогда это практически никого не заинтересовало, а представители социальной сети сообщили, что работают над проблемой. Как оказалось, позже сотрудники MySpace признали, что потеряли все пользовательские данные за указанный период времени, но это осталось незамеченным. Тогда в ответ на запрос пользователя специалисты MySpace сообщили в письме, что во время переноса информации на новые серверы данные были повреждены и восстановить их невозможно. Очевидно, бэкапов у компании не было.

Теперь, год спустя, пользователь Reddit собрал все эти факты воедино и вновь попытался привлечь внимание к проблеме. На этот раз сработало: теперь оповещение о потерянных данных появилось на официальном сайте MySpace и в медиаплеере, а случившееся придали широкой огласке.

Бывший технический директор Kickstarter Энди Байо (Andy Baio) подсчитал, что в общей сложности компания потеряла порядка 50 млн композиций 14 млн исполнителей. Байо пишет, что произошедшее вызывает у него подозрения, так как подобная вопиющая некомпетентность, в которой расписались разработчики MySpace – это, конечно, плохой PR, но все равно выглядит лучше ответа «мы решили не тратить силы и средства на перенос и хостинг 50 млн старых MP3».

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."

