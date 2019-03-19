Пользователи Reddit обратили внимание, что давно утратившая популярность социальная сеть MySpace потеряла все данные пользователей, загруженные с 2003 по 2015 годы (включая музыку, фотографии и видео).

Впервые тот факт, что старые данные недоступны, обнаружили еще в феврале прошлого года, однако тогда это практически никого не заинтересовало, а представители социальной сети сообщили, что работают над проблемой. Как оказалось, позже сотрудники MySpace признали, что потеряли все пользовательские данные за указанный период времени, но это осталось незамеченным. Тогда в ответ на запрос пользователя специалисты MySpace сообщили в письме, что во время переноса информации на новые серверы данные были повреждены и восстановить их невозможно. Очевидно, бэкапов у компании не было.

Теперь, год спустя, пользователь Reddit собрал все эти факты воедино и вновь попытался привлечь внимание к проблеме. На этот раз сработало: теперь оповещение о потерянных данных появилось на официальном сайте MySpace и в медиаплеере, а случившееся придали широкой огласке.

Бывший технический директор Kickstarter Энди Байо (Andy Baio) подсчитал, что в общей сложности компания потеряла порядка 50 млн композиций 14 млн исполнителей. Байо пишет, что произошедшее вызывает у него подозрения, так как подобная вопиющая некомпетентность, в которой расписались разработчики MySpace – это, конечно, плохой PR, но все равно выглядит лучше ответа «мы решили не тратить силы и средства на перенос и хостинг 50 млн старых MP3».