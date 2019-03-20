Проанализировав 184 683 страницы, специалисты Cookiebot подсчитали, что за посетителями 89% государственных сайтов в ЕС следят как минимум 112 компаний. Так, на 25 сайтах из 28 были обнаружены различные рекламные трекеры, которых не оказалось только на трех ресурсах, принадлежащих властям Германии, Испании и Дании.

Исследователи объясняют, что правительственные сайты не получают доходов от рекламы и, по идее, должны подавать пример другим компаниям и организациям, демонстрируя, как следует вести себя в онлайне и соблюдать GDPR. К сожалению, вместо этого государственные ресурсы кишат всевозможными трекерами, которые в основном проникают на сайты в составе сторонних плагинов: видеоплееров, виджетов социальных сетей, веб-аналитики, галерей, инструментов для комментариев.

Также никаких трекеров не должно быть на сайтах государственных систем здравоохранения. Ведь эти ресурсы работают с конфиденциальной и крайне «чувствительной» информацией своих посетителей. Эта категория персональных данных отдельно защищается GDPR и описана в Статье 9. Однако в 52% случаев исследователи Cookiebot обнаружили рекламные трекеры и на таких сайтах. Хуже всего ситуация обстоит у ирландской службы здравоохранения: трекеры нашли на 73% ресурсов.

В конечном счете выяснилось, что за посетителями государственных сайтов наблюдают как минимум 112 сторонних компаний, и данные передаются на 131 трекинговый домен. К примеру, всего одну страницу, посвященную абортам на французском сайте, мониторит сразу 21 компания, а страницу, рассказывающую о декретном отпуске на немецком государственном ресурсе, отслеживают уже 63 компании.

Сообщается, что три из пяти наиболее распространенных трекеров принадлежат компании Google. При этом стоит учесть, что исследователи не принимали во внимание трекеры Google Analytics.