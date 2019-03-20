В декабре 2018 года правоохранительные органы США, Британии и Нидерландов сообщили о прекращении деятельности сразу 15 крупных сервисов DDoS-атак по найму, и аресте ряда подозреваемых. Напомню, что по данным следствия, только один из этих сервисов имел более 2000 клиентов и был ответственен за 200 000 DDoS-атак в период с октября 2014 года по ноябрь 2018 года.

Как теперь сообщают эксперты компании Nexusguard, эта операция не прошла незамеченной. По данным компании, в четвертом квартале 2018 года общее количество DDoS-атак сократилось на 11%, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, а мощность атак (количество трафика, направленного на цель) и вовсе упала на 85,36%. Впрочем, если сравнивать третий и четвертый кварталы 2018 года, мощность атак все же немного подросла (на 3,75%).

Также специалисты отмечают снижение количества атак с использованием UDP, TCP SYN и ICMP, тогда как атаки с SSDP-амплификацией напротив продемонстрировали огромный прирос в размере 3122,22% (по сравнению с 2017 годом).

Длительность атак тоже продолжает увеличиваться: за год она возросла на 175,61% и достигла среднего значения в 450 минут. Так, самая продолжительная DDoS-атака длилась 18 дней, 21 час и 59 минут.

Невзирая на заметные изменения, произошедшие после закрытия 15 сервисов для DDoS-атак по найму, аналитики Nexusguard убеждены, что совместная операция ФБР и правоохранителей других стран лишь слегка затронула верхушку айсберга этой глобальной проблемы. Дело в том, что компании по-прежнему страдают из-за непропатченных ПО и железа, человеческого фактора и новых методов атак, которые появляются с завидной регулярностью (особенно с учетом роста и развития IoT).